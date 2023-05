Nürnberg (epd). Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und der Nürnberger Journalist Georg Escher treffen am 21. Mai bei einem Kommentargottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche aufeinander. Dort bringen die beiden ihre Sicht der Dinge zum Thema "Frieden schaffen nur mit Waffen?" ein, wie das evangelische Dekanat Nürnberg am Donnerstag mitteilte. Nicht nur die Kirchen würden um eine klare Position rund um den Krieg in der Ukraine ringen, auch die Friedensbewegung suche nach Antworten.

Die Kommmentargottesdienste in St. Lorenz gibt es seit 50 Jahren; sie widmen sich aktuellen Ereignissen und beleuchten diese aus theologischer Perspektive. Die Ausgabe am 21. Mai startet um 11.30 Uhr, die liturgische Leitung hat Pfarrerin Claudia Voigt-Grabenstein.