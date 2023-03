Nürnberg, Windsbach (epd). Beim Konzert des Windsbacher Knabenchors mit der Johannespassion von Johann Sebastian Bach am Palmsonntag (2. April) um 18 Uhr in der Nürnberger Friedenskirche wird Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zwischen den beiden Teilen sprechen. Wie die Pressesprecherin der Windsbacher, Jelena Torbica, dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Donnerstag sagte, knüpfe der weltbekannte Knabenchor mit dieser Aufführungspraxis an eine historische Tradition an.

Zu Bachs Zeiten seien Passionen nicht konzertant, sondern als Teil des Karfreitagsgottesdienstes aufgeführt worden. "Das Passionsoratorium wollte eine neue Form der Vermittlung von Glaubensinhalten sein. Hierfür komponierte Bach eine Musik mit damals unbekanntem Erlebnischarakter, die auch heute noch fesselt", sagte Bedford-Strohm dazu. Unter der Leitung von Ludwig Böhme musizieren die Windsbacher mit bekannten Solisten, das Wrocław Baroque Orchestra aus Polen spielt auf historischen Instrumenten.

Für ein weiteres Konzert mit der Johannespassion reisen die Windsbacher am 4. April nach Breslau ins National Forum of Music. Im Sommer treten sie mit dem Werk beim renommierten Rheingau Musik Festival (4. August) und anlässlich der Bachwoche Ansbach (5. August) auf. Dann übernimmt das Freiburger Barockorchester die Begleitung.