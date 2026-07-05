Kunreuth (epd). Auf die Bedeutung eines starken Fundaments im Leben hat der bayerische Landesbischof Christian Kopp in seiner Predigt zum 600. Kirchweihjubiläum der evangelischen Lukaskirche in Kunreuth (Landkreis Forchheim) verwiesen. "Jeder Mensch braucht ein Fundament, einen Grund, der sicher ist, und auf den man sich verlassen kann", sagte der Theologe im Festgottesdienst am Sonntag laut Manuskript. Für ihn sei dieses Fundament der Glaube an Jesus Christus, der auch "in dieser Zeit mit den Umbrüchen und Unsicherheiten in der Gesellschaft und in der Kirche" Sicherheit gebe.

Auch für die Lukaskirche sei der Glaube ihrer Gemeindeglieder seit Jahrhunderten ein stabiles Fundament. Das Gotteshaus sei hundert Jahre vor der Reformation erbaut worden. Bei seiner Einweihung im Jahr 1426 "kannten die Europäer Amerika noch nicht, und Luther war noch nicht mal geboren", sagte Kopp. Niemand hätte ahnen können, was die kommenden Jahrhunderte bringen würden. "Damals haben Menschen hier den Grund gelegt. Andere haben weitergebaut, haben diese Kirche renoviert, erhalten, geschmückt, gepflegt." Seit 600 Jahren träfen sich Menschen in Kunreuth in Gottes Namen. Das mache Mut für "die Zukunft der Kirche, unseres Landes, dieser Welt", so der Landesbischof.

Evangelische Insel im katholischen Umland

Die Lukaskirche Kunreuth wurde laut Gemeindechronik vermutlich vom Rittergeschlecht der Herren von und zu Egloffstein gegründet und in ihrer Geschichte mehrfach umgebaut. Im Zuge des Augsburger Religionsfriedens von 1555 traten die Ritter zum lutherischen Glauben über. Kunreuth sei so zu einer "evangelischen Insel in dem zum Bamberger Bistum gehörenden katholischen Umland" geworden, heißt es auf der Gemeindehomepage.