München (epd). Für den bayerischen evangelischen Landesbischof Christian Kopp ist Ostern, das Millionen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt in diesem Jahr am 20. und 21. April feiern, das größte Hoffnungsfest der Welt. Mit der Auferstehung von Jesus Christus feiere an Ostern auch die Hoffnung Auferstehung, sagte Kopp in seiner am Dienstag veröffentlichten Osterbotschaft.

Das Osterlicht setze ein hoffnungsvolles Zeichen gegen Angst und Schrecken, den viele Mächtige gerade in der Welt verbreiteten, so der Landesbischof. Es sei stärker als alles Leid und alle Angst, die Menschen erfahren. Die Osterbotschaft lade ein, dem Leben zu trauen: "Sie fordert auf, sich nicht lähmen zu lassen von Angst oder Resignation, sondern im Vertrauen auf die Osterhoffnung zu handeln: mit Nächstenliebe, mit Gerechtigkeitssinn und mit dem Mut zum Frieden."

In zahlreichen Gemeinden in Bayern feiert die evangelische Landeskirche Osternachtgottesdienste mit Osterfrühstück und Festgottesdiensten am Sonntagvormittag (20. April) sowie Gottesdiensten am Ostermontag (21. April).