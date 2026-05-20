München (epd). Anlässlich des bevorstehenden Pfingstfestes am 24. Mai ruft der bayerische Landesbischof Christian Kopp zu gegenseitigem Zuhören auf. Pfingsten beginne dort, "wo Menschen miteinander reden", sagte der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern laut einer Mitteilung vom Mittwoch. In Zeiten, in denen für viele Menschen die Verständigung in gesellschaftlichen Debatten, in der Familie oder im politischen Raum schwierig geworden sei, komme Gottes Geist als frischer Wind, der alle aufatmen und "einander trotz aller Unterschiede wieder verstehen" lasse, so Kopp.

Aus diesem Grund habe die Pfingstgeschichte heute eine besondere Aktualität: Sie werbe dafür, dass Menschen im Kontakt bleiben und sich gemeinsam um Verständigung bemühen, heißt es in der Mitteilung weiter. Landesbischof Kopp wird am Pfingstsonntag um 10 Uhr in St. Matthäus in München predigen. Am Pfingstmontag findet der Bayerische Kirchentag auf dem Hesselberg statt. Die Predigt dort wird von Regionalbischöfin Gisela Bornowski kommen.