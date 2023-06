Coburg (epd). An diesem Freitag (16. Juni) weiht Bayerns evangelischer Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm die erweiterte Evangelische Jugendbildungsstätte in Neukirchen bei Coburg wieder ein. Gemeinsam mit der Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Oberkirchenrat Michael Martin übergebe Bedford-Strohm die frisch sanierte Einrichtung ihrer Bestimmung, teilte die Landeskirche am Donnerstag mit. Für den Landesbischof ist die Jugendbildungsstätte "ein Zeichen der Zuversicht". Kirche und Glaube seien in einer Gesellschaft, die nach Kraft und Orientierung suche, "hochrelevant", erläuterte der Theologe.

Die Jugendbildungsstätte, die nach der Sanierung mit 34 Zimmern und bis zu 103 Betten Platz für bis zu drei Schulklassen biete, richte sich mit ihrem Angebot in erster Linie an junge Menschen bis 27 Jahren, die weder durch die Jugendarbeit von Kirchengemeinden noch von Jugendverbänden erreicht werden. Neben Klassen, die zu Besinnungs- und Projekttagen kommen, gehören vor allem Schüler vor dem Schulabschluss und Azubis zu den Hauptzielgruppen. Das 17-köpfige Team engagiere sich aber auch in der Fort- und Weiterbildung von Haupt- und Ehrenamtlichen; zudem könne die Stätte als Tagungshaus genutzt werden.

Die Jugendbildungsstätte wurde in den vergangenen zweieinhalb Jahren von Grund auf für mehr als 14 Millionen Euro saniert. Dafür gab es Zuschüsse vom Bayerischen Jugendring (BJR), der Oberfrankenstiftung, den Kommunen und der bayerischen Landesstiftung. Neukirchen ist eine von zwölf vom BJR anerkannten und geförderten Jugendbildungsstätten in Bayern - und die einzige in evangelischer Trägerschaft.