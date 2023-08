Freyung (epd). Die bayerische Landesgartenschau in Freyung befindet sich im Endspurt. Die Besucherzahlen liegen laut Geschäftsführung "über den Erwartungen" und befänden sich "deutlich im sechsstelligen Bereich", sagte eine Sprecherin am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst (epd). Einen weiteren Höhepunkt erwarte man am Wochenende vom 9. bis 10. September, wenn die beiden christlichen Kirchen zu einem "Festival der Kirchen" auf der Landesgartenschau einladen. Rund um den Geyersberg werden sich zwei Tage lang die evangelische und katholische Kirche mit Musik, Theater, Spielen, Spaziergängen, Andachten und einem ökumenischen Gottesdienst präsentieren. Das Motto lautet "Wald. Weite. Himmelhoch" und möchte die besinnliche Seite der Landesgartenschau aufzeigen.

Ausschließlich besinnlich werde es aber nicht zugehen, sagten der evangelische Dekan Jochen Wilde und sein katholischer Kollege Magnus König. Die musikalischen Darbietungen ausgewählter Chöre, Bläser und Ensembles aus dem kirchlichen Leben der Region auf der Hauptbühne am Samstag reichen laut einer Mitteilung von Bläsermusik bis zu Gospel und Jazz. Im Stundentakt wechseln sich Gruppen und Bands von 10.30 Uhr an bis in die Abendstunden ab. Mit einem Taizé-Gebet und meditativen Gesängen sowie Lichtern auf dem Gartenschaugelände werde der Samstag abgerundet. "Auf diese Weise kann die Schöpfung Gottes auch spirituell erlebt und vertieft werden", sagte ein Kirchensprecher.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Jazz-Gottesdienst auf der Hauptbühne. Ab 13 Uhr steht "D`Hex vom Rachelsee" auf der Bühne. Das Musical werde zweimal aufgeführt und wechsle sich mit dem Schülerchor Budweis und der Gruppe Fresh ab.

Zudem gebe es an beiden Tagen ein Begleitprogramm mit Führungen durch den Pfad der Menschenrechte, meditativen Spaziergängen über das Gelände und seine Waldgärten sowie ein Kinder- und Jugendprogramm. Stände informieren über Einrichtungen, Kirchengemeinden und das kirchliche Leben der Region, hieß es. Die Landesgartenschau in Freyung ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet, dann wird der Staffelstab an die Mannschaft der Landesgartenschau in Kirchheim übergeben.