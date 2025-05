München (epd). Der Jahresempfang der bayerischen evangelischen Landeskirche steht heuer unter dem Titel "Zwischen Anspruch und Empfindlichkeit". Am kommenden Mittwoch (14.05.) solle es darum gehen, "wie wir heute streiten, glauben, fühlen und dabei handlungsfähig bleiben", teilte die Landeskirche am Donnerstag in München mit. Der Empfang findet um 19 Uhr in der Evangelischen Akademie Tutzing statt. Erwartet werden mehr als 200 geladene Gäste aus Politik, Wissenschaft, Kultur, Medien und Religion. Der evangelische Landesbischof Christian Kopp hält die Begrüßung, Staatsminister Markus Blume (CSU) überbringt die Grüße der Staatsregierung.

Öffentlicher Streit verlangt Haltung - aber wie viel davon verträgt unser Miteinander? Was gibt Orientierung in unsicheren Zeiten? Zu diesen Fragen will sich die Diskussion auf Spurensuche zwischen Religion, Gesellschaft und Gefühl begeben. "Es geht um die Kunst, verletzt zu sein und doch verbunden zu bleiben", heißt es von der Landeskirche. Gäste auf dem Podium sind die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach (Freie Universität Berlin) und der Theologe Jörg Lauster (Ludwig-Maximilians-Universität München), es moderiert Carolin Matzko aus München.