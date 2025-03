München (epd). Die bayerische evangelische Landeskirche will bis Anfang kommenden Jahres mit verschiedenen Veranstaltungen in ganz Bayern an 50 Jahre Frauenordination erinnern. Anfang Dezember 1975 hatte die bayerische Landessynode als gesetzgebendes Kirchenparlament beschlossen, Frauen zum Pfarramt zuzulassen, teilte die Landeskirche am Freitag mit Blick auf den Internationalen Frauentag an diesem Samstag (8. März) mit. Im Frühjahr 1976 wurde die erste Frau in der bayerischen Landeskirche dann zur Pfarrerin ordiniert.

In verschiedenen Veranstaltungen wolle man das ganze Jahr 2025 über "zur Reflexion, Diskussion und zum gemeinsamen Feiern" einladen, hieß es weiter. Alles steuere auf das "große Jubiläumswochenende" vom 28. Februar bis 1. März 2026 in Nürnberg unter dem Motto "Kirche.Feiert.Frauen" hin. Das Fest wird vom Theologinnen-Konvent, dem Pfarrer- und Pfarrerinnenverein, von Landesbischof Christian Kopp, Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel, dem landeskirchlichen Personalchef Oberkirchenrat Stefan Reimers und weiteren organisiert.

Synodalpräsidentin Preidel sagte, die einst durchaus umstrittene Frauenordination sei "heute unverzichtbar". Frauen gestalteten den Pfarrberuf "mit Kompetenz, Leidenschaft und Glauben". Doch Gleichberechtigung sei keineswegs ein abgeschlossener Prozess. Es gelte weiterhin dafür zu sorgen, "dass Leitungsverantwortung in der Kirche für Frauen und Männer gleichermaßen offensteht". Landesbischof Kopp betonte, die Arbeit von Frauen im Pfarramt habe die bayerische Landeskirche "geprägt, erneuert und gestärkt".