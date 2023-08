München (epd). Die bayerische evangelische Landeskirche und der Bayerische Bauernverband (BBV) wollen sich künftig regelmäßig zu Themen wie Klimawandel, Tierhaltung, Fleischkonsum und auch "neue Gentechnik" austauschen. Bei einem Treffen am Dienstag hatten der zuständige Oberkirchenrat Stefan Blumtritt und BBV-Präsident Günther Felßner bereits über die Themen diskutiert, teilte die Landeskirche am Mittwoch mit. An dem Treffen waren weitere Vertreter von kirchlichen Fachstellen und des BBV beteiligt.

Blumtritt erläuterte, dass es in der evangelischen Kirche zu diesen Themen aufgrund der demokratischen Strukturen in vielen Fragen - auch beim Thema Landwirtschaft - keine "Einheitsmeinung" gebe. Gleichwohl stehe die Kirche zur bäuerlichen Landwirtschaft und somit auch zur artgerechten Tierhaltung. BBV-Präsidnet Felßner sagte, dass die Selbstversorgung mit regional erzeugten Lebensmitteln und die gleichzeitige Erzeugung erneuerbarer Energien eine große Herausforderung für die Landwirte darstelle.