München (epd). Der Ehrenamtspreis der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) geht in diesem Jahr an sechs Leitungsteams. Alle Preisträger punkteten mit verschiedenen Formen einer guten Leitungskultur und pfiffigen Konzepten für Beteiligungsprozesse, teilte die Landeskirche am Freitag mit. Rund 140.000 Menschen engagieren sich den Angaben zufolge ehrenamtlich in der evangelischen Kirche. Viele davon übernähmen Leitungsaufgaben, zum Beispiel in Entscheidungsgremien vor Ort. Der Ehrenamtspreis 2023 würdige Teams, "die in vorbildlicher Weise Verantwortung übernehmen". Die Preisverleihung findet am 14. Oktober in Erlangen statt.

Das Preisgeld von je 1000 Euro erhalten die Dekanatsjugendkammer der Evangelischen Jugend Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land), der Dekanatsausschuss Uffenheim (Neustadt an der Aisch), das Ehrenamtskoordinationsteam der Kirchengemeinde Olching-Maisach (Fürstenfeldbruck), der Kooperationsausschuss der Donauriesdekanate Oettingen, Nördlingen und Donauwörth, der Lenkungskreis Kahlrückenalpe im Dekanat Neu-Ulm und das Westparlament der Evangelischen Jugend im Prodekanat Nürnberg-West. Zusätzlich bekommen die Preisträger entweder ein professionell produziertes Video für ihre Öffentlichkeitsarbeit oder eine Teammaßnahme finanziert.

Der Ehrenamtspreis der ELKB wird zum 13. Mal verliehen. Es steht 2023 unter dem Motto: "Wir stehen auf Leitung - Ehrenamt in besonderer Verantwortung". Die Ansbacher St. Gumbertus-Stiftung unterstützt die Auszeichnung mit drei Preisgeldern.