Regensburg (epd). Am 15. Oktober feiert die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) Regensburg ihr 100-jähriges Bestehen. Als Gastredner werde der Pfarrer und Journalist Steffen Kern erwartet, teilte ein LKG-Sprecher am Freitag mit. Kern ist Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, einer freien Bewegung innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Zur Jubiläumsfeier halte der Regensburger Regionalbischof Klaus Stiegler ein Grußwort.

Die LKG Regensburg habe 50 Mitglieder und sei eine kleine Gemeinde, die neben 23 anderen Gemeinschaftsbezirken dem Landeskirchlichen Verband Bayern angehöre, hieß es. Die Mitglieder lebten ihren Glauben innerhalb der EKD, seien aber "organisatorisch und finanziell weitgehend unabhängig". Bibel lesen, beten, andere für den Glauben gewinnen und sich beistehen: Das gehöre seit der Gründung im Oktober 1923 zur familiären "Gemeinschaftsarbeit".

Geleitet werde die Regensburger LKG von einem Team um Prediger Rainer Hübner. Die Jubiläumsfeier beginnt um 14.30 Uhr. Weil die Gemeinschaft keine eigenen Versammlungsräume besitzt, sei sie zu Gast in der Kirche Maria Magdalena in Burgweinting.