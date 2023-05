Pilgern

Jakobsweg: Was die Pilgerherberge in Scheidegg einzigartig macht

Wenn der Pilgervater mit einem mehrgängigen Menü aus der Küche kommt, nach dem Essen mit der Gitarre in der Hand Lieder anstimmt und sich noch stundenlang mit an den Tisch setzt, um zuzuhören - dann ist man in der Pilgerherberge in Scheidegg.