Fürth (epd). Die Zahl der Briefwähler bei der Landtagswahl am 8. Oktober dürfte so hoch sein wie bei keiner Landtagswahl im Freistaat zuvor. Wie der Landeswahlleiter am Donnerstag mitteilte, hätten bis Mittwoch bereits 3,56 Millionen Stimmberechtigte Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen erhalten. Das hat eine Umfrage aller sieben Wahlkreisleiter bei den Gemeinden ergeben. Das entspreche einem Anteil von 37,9 Prozent aller 9,4 Millionen Stimmberechtigten.

Aus den Erfahrungen der Vergangenheit entscheiden sich etwa 95 Prozent der Wähler mit Wahlschein für eine Briefwahl. Die übrigen fünf Prozent wählen mit ihrem Wahlschein entweder in einem anderen Wahllokal des Stimmkreises oder gar nicht. Bei der Landtagswahl 2018 waren 2,8 Millionen Wahlscheine ausgegeben worden - also an 29,5 Prozent aller Stimmberechtigten. Am Ende lag der Anteil der Briefwähler unter allen Wählerinnen und Wählern bei 38,9 Prozent.