Pappenheim (epd). Zu ihrem 70-jährigen Bestehen ruft die Evangelische Landjugend in Bayern (ELJ) zu einer Mitmach-Videoaktion auf. Die Teilnehmer sollen in einem maximal dreiminütigen Video vom "ELJ-Erlebnis ihres Lebens" berichten, teilte die Landjugend am Dienstag in Pappenheim mit. Mitmachen kann jeder - egal, wie alt er ist, sofern er irgendwann mal bei der ELJ aktiv war und über einen unvergesslichen Moment, eine wichtige Lektion fürs Leben oder ein besonderes Ereignis sprechen möchte. Im Kern soll es in den Videos darum gehen, "was die Zeit bei der ELJ zu etwas Einzigartigem gemacht hat". Wer das Video nicht selbst aufnehmen möchte, kann Termine für ein Shooting über die ELJ vereinbaren.