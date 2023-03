Erlangen (epd). Die Landtagsabgeordnete und frühere Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) wird neue Landesvorsitzende der bayerischen Lebenshilfe. Die rund 90 Delegierten haben sich auf der Landesversammlung in Erlangen am Freitag für Trautner als Nachfolgerin der im Oktober 2022 verstorbenen Barbara Stamm entschieden, teilte die Lebenshilfe mit. Die Amtsperiode dauert bis 2025. "Es ist für mich eine große Ehre, mich hier einbringen zu dürfen", sagte Trautner bei ihrer Antrittsrede.

Als zentrale Zukunftsthemen nannte die neue Vorsitzende, ausreichend Wohnraum für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, ein würdevolles Leben im Alter zu ermöglichen sowie Inklusion in der Bildung und bei Freizeitangeboten ebenso voranzubringen wie in der Arbeitswelt und in der Gesundheitsversorgung. Dabei müsse sich auch die Lebenshilfe in Bayern selbst weiterentwickeln und ihre Haltungen und Positionen in drängenden Fragen der Zukunft finden.

Carolina Trautner ist seit 2013 Mitglied des bayerischen Landtages. Die CSU-Politikerin engagiert sich unter anderem beim Bayerischen Roten Kreuz, beim katholischen Deutschen Frauenbund in Bayern und beim Kolping-Bildungswerk Bayern. Von 2020 bis 2022 war sie Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales.