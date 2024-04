Erlangen, Freising (epd). Mit verschiedenen Aktionen will sich die Lebenshilfe Bayern am diesjährigen Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai beteiligen. Er findet unter dem Motto "Viel vor für Inklusion! Selbstbestimmt leben - ohne Barrieren", teilte der Lebenshilfe-Verband am Donnerstag mit. Inklusion heiße auch, "sich selbstbestimmt für andere engagieren zu können", sagte die Landesvorsitzende Carolina Trautner.

Zusammen mit der Landes-Arbeits-Gemeinschaft Freiwilligen-Agenturen (lagfa) und Special Olympics Bayern (SOBY) werde die Lebenshilfe am Dienstag, 7. Mai, in München ein inklusives Barcamp veranstalten, an dem sich auch der bayerische Behindertenbeauftragte, Holger Kiesel, und Lebenshilfe-Referentin Barbara Dengler beteiligen.

In vielen Städten und Gemeinden gibt es nach Angaben der Lebenshilfe gemeinsame Aktionstage mit anderen Organisationen. In Freising auf dem Marienplatz ist am Samstag, 4. Mai, eine Aktion geplant, bei der Menschen mit und ohne Behinderungen sitzend oder liegend die Barrieren symbolisieren, mit denen Menschen mit Behinderungen täglich konfrontiert sind, heißt es in der Mitteilung. In Fürth und Nürnberg finden am 4. Mai Veranstaltungen in der Fürther Konrad-Adenauer-Anlage und auf dem Nürnberger Jakobsplatz statt.

Zudem unterstützt die Lebenshilfe Bayern eine Kampagne der Aktion Mensch. Die rufe zur Social-Media-Aktion "Deine Stimme für Inklusion" vom 27. April bis 12. Mai zur bevorstehenden Europa-Wahl auf.

Der Lebenshilfeverband mit Sitz in Erlangen hat gut 160 Mitgliedsorganisationen. Diese unterstützen den Angaben nach über 50.000 Menschen mit Behinderungen und deren Familien.