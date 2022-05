Pappenheim (epd). Vom 26. bis 28. Mai findet der Landesjugendkonvent zum Thema "EJB offen für Alle(s)?" in Pappenheim statt. Wie das Amt für evangelische Jugendarbeit in Nürnberg am Montag mitteilte, bauen die Ehrenamtlichen des Landesjugendkonvents eine Rampe aus Legosteinen, um auf unzureichende Barrierefreiheit insbesondere im öffentlichen Raum hinzuweisen. Die Rampe soll am 27. Mai an Pappenheims Bürgermeister Florian Gallus übergeben werden.

Für die Behelfsrampe von zehn Zentimetern Höhe würden etwa zehn bis 15 Kilogramm Bausteine benötigt. "Die Rampe hilft sicherlich, Barrieren wahrzunehmen, die wir sonst nicht sehen", sagte Veronika Bartl, die Vorsitzende des Landesjugendkonvents. Unterstützung bekämen die Ehrenamtlichen, die aus ganz Bayern kommen, von der "Lego-Oma" Rita Ebel. Seit 2019 hat sie mit ihrem ehrenamtlichen Team etwa 70 Rampen aus Klemmbausteinen gebaut.