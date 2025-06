Leipzig, Neuendettelsau (epd). Der bayerische Theologe Janning Hoenen wird neuer Pfarrer der evangelischen Leipziger Thomaskirche. Er habe sich im Verfahren gegen seinen Mitbewerber, den sächsischen Pfarrer Christian Tiede, durchgesetzt, teilte der Kirchenvorstand der Gemeinde St. Thomas am Mittwoch in Leipzig mit. Hoenen wurde 1970 in Nürnberg geboren. Seit 2014 ist er als Studierendenpfarrer an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau, der theologischen Hochschule der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, tätig.

Die Neusetzung war nötig geworden, weil die Vorgängerin Britta Taddiken Ende 2023 aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt niedergelegt hatte. In einem ersten Besetzungsverfahren 2024 hatte sich die Gemeinde auf keinen der Kandidierenden festlegen können. Wann Hoenen sein Amt antritt, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Studiert hat der Theologe den Angaben zufolge in Erlangen, St. Andrews in Schottland, Berlin und München. In den USA absolvierte er am Hospital of the University of Pennsylvania in Philadelphia und am Methodist Hospital in Houston eine klinische Seelsorgeausbildung. Als Gemeindepfarrer war Hoenen unter anderem in Hof an der Saale und in Fürth tätig. Von 2010 bis 2014 leitete er das internationale ökumenische Studienkolleg Collegium Oecumenicum in München.

Beide Kandidaten hatten in der Thomaskirche, der Wirkungsstätte des Thomanerchores, eine Samstagsmotette sowie einen Sonntagsgottesdienst gehalten. Johann Sebastian Bach (1685-1750) war in Leipzig von 1723 bis zu seinem Tod als Thomaskantor tätig.