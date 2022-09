Nürnberg (epd). Aktivisten der "Letzten Generation" rufen am Donnerstag in verschiedenen Städten Deutschlands zu Aktionen zivilen Ungehorsams auf, um für eine Nachfolgelösung für das dann ausgelaufene 9-Euro-Ticket zu demonstrieren. In Nürnberg fordern die Aktivisten von Stadt- und Staatsregierung außerdem ein 365-Euro Ticket. Wie Jesuitenpater Jörg Alt als Unterstützer der Aktion mitteilte, werden er und mehrere weitere Personen ab zwölf Uhr eine Stunde lang ohne gültiges Ticket Straßenbahn fahren.

"Die Verkehrswende braucht nicht andere E- oder E-Fuel Autos, sondern Öffentlichen Personennahverkehr anstatt von Autos", sagte Alt laut Mitteilung. Wichtig sei daher die Umsetzung des 365-Euro Tickets, das in Nürnberg bereits bei zwei Bürgerbegehren eine große öffentliche Unterstützung gefunden habe. Maja Winkelmann von der "Letzten Generation" hat weitere Forderungen an die Politik, wie ein Gesetz zur Rettung von Lebensmitteln und das Abschaffen von Ersatzhaftstrafen für Menschen, "die sich den Besuch ihrer Enkel nicht leisten können", und deshalb ohne Ticket den Nahverkehr benutzten.

Die Aktion werde unterstützt von zwei ehemaligen Abgeordneten des Deutschen Bundestags und des Bayerischen Landtags, Uwe Kekeritz (Grüne) und Hermann Imhof (CSU). Die Startzeit für die Aktion ist "100 Sekunden vor Zwölf". Damit wollen die Aktivisten wie bei anderen Aktionen auf das enge Zeitfenster hinweisen, das aus ihrer Sicht für eine Umkehr in der Klimapolitik bleibt.