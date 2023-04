München (epd). Long live the King: Der Münchner Motettenchor singt am Vorabend der Krönung des britischen Königs Charles III. die Krönungshymnen von Georg Friedrich Händel in der Matthäuskirche. Der Komponist habe die "Coronation Anthems" als Auftragswerk zur Krönung von König George II. 1727 in Westminster Abbey geschrieben, teilte der Motettenchor mit. Seitdem hätten die Hymnen einen festen Platz in den royalen Feierlichkeiten der britischen Monarchie. Das Residenzorchester und der Motettenchor unter Leitung von Benedikt Haag ergänzen das Konzert am Freitag (5. Mai) um Ausschnitte aus der "Wassermusik" und aus Händels Oratorium "Messiah".