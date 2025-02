Nürnberg (epd). Zum ersten Mal in der 60-jährigen Geschichte der Lorenzer Motetten des Windsbacher Knabenchors singen die jungen Sänger ihre 548. Motette in der Nürnberger Sebalduskirche und nicht in St. Lorenz. In der Lorenzkirche wird derzeit gebaut, teilte der Sebalder Pfarrer Martin Brons mit. Das Konzert mit Gottesdienst am Freitag, 14. Februar, beginnt um 19 Uhr.

Der Gottesdienst mit viel Musik finde zu einer Zeit des Aufbruchs und des Neubeginns statt, erläuterte Brons. Erst kürzlich sei der ehemalige Chorleitungsassistent der Windsbacher, Alexander Rebetge, in sein neues Amt als Sebalduskantor eingeführt worden. Unter seiner Leitung soll der Ausbau der Singschule der Nürnberger Innenstadtgemeinden an St. Sebald und St. Egidien beginnen. Rebetge werde mit dem Chorleiter des Windsbacher Knabenchors Ludwig Böhme die Stunde der Kirchenmusik gestalten. Es sollen Werke von Johann Sebastian Bach, Gustav Schreck, Jòsef Swider, Bernd Franke, Philip Stopford und Giovanni Perluigi da Palestrina erklingen.