Ansbach (epd). Die Luftrettungsstaffel wird am Wochenende über Mittelfranken Beobachtungsflüge wegen Waldbrandgefahr fliegen. Die vorbeugende Maßnahme sei wegen der bevorstehenden hohen Temperaturen angeordnet worden, teilte die Regierung von Mittelfranken am Freitag mit. Es werde laut Deutschem Wetterdienst kein nennenswerter Regen erwartet. Wegen des schönen Wetters würden außerdem viele Ausflügler in die Natur hinausgehen. Die Beobachtungsflüge unternehmen ehrenamtlichen Piloten der Luftrettungsstaffel Mittelfranken, hieß es. An Bord seien noch speziell ausgebildete Luftbeobachter der Feuerwehr und der Forstbehörden. Besonders gefährdeten Waldgebiete seien etwa der Reichswald bei Nürnberg mit seinen lichten Kieferbeständen und das westliche Mittelfranken, hieß es.

Die Regierung ruft in der Mitteilung Waldbesucher auf, sofort die Notrufnummer 112 zu wählen, wenn sie ein Feuer entdecken, nicht im Wald zu rauchen, kein Feuer im Wald zu entzünden und dort nicht zu grillen. Es sei außerdem gefährlich, brennende Zigaretten aus dem Auto zu werfen. Pkw, Motorräder und Fahrzeuge der Landwirtschaft dürften nicht auf Wiesen und Waldwegen geparkt werden, weil heiße Fahrzeugkatalysatorenden den Untergrund entzünden könnten.