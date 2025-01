München (epd). Höhlenwanderungen und Männerkochen: Die MarriageWeek bietet vom 7. bis 14. Februar wieder zahlreiche Events für Paare an. Ziel sei, Verheirateten den Impuls zu geben, in die eigene Beziehung zu investieren, sich gegenseitig anzunehmen und die Liebe lebendig zu halten, sagte die Vorsitzende des Vereins MarriageWeek Deutschland, Susanne Mockler, laut Mitteilung vom Sonntag. Der Großteil der Veranstaltungen findet in Bayern statt. Unterstützt wird die MarriageWeek, die diesmal unter dem Motto "Ehe feiern" steht, vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Neben Gottesdiensten, Vorträgen, Workshops und therapeutischen Angeboten gibt es auch außergewöhnliche Aktionen über den Valentinstag hinaus: Am 8. und 15. Februar kochen in Kaufering Männer für ihre Frauen ein gemeinsames Dinner. Am 9. Februar steht eine Höhlenwanderung für Paare in der Fränkischen Schweiz auf dem Programm. "Eine Wanderung mit Klettereinlage für Paare in der Hersbrucker Schweiz" ist für den 10. Mai geplant, eine Kanutour auf dem oberen Main am 7. Juni. Der Auftaktgottesdienst zur MarriageWeek findet am 9. Februar in Landsberg am Lech statt.

Die MarriageWeek wurde vom englischen Ehepaar Richard und Maria Kane 1996 ins Leben gerufen. Aus der britischen Initiative ist eine weltweite Bewegung entstanden, die bereits in mehr als 20 Ländern aktiv ist.