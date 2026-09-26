München (epd). Auf die Wichtigkeit und Ambivalenz der Sprache hat der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hingewiesen. "Würde, Größe und Elend des Menschen sind eng verbunden mit einer wunderbaren Fähigkeit, die uns zu Menschen macht: der Sprache, der Kommunikation", sagte er am Samstag in seiner Predigt beim Gottesdienst im Liebfrauendom in München, bei dem er vier Männer zu Diakonen weihte, wie das Erzbistum München mitteilte. Sprache ermögliche Verständigung und Gemeinschaft, könne aber auch zerstören - durch Lüge, Hass, Fake News und Gewaltrede, so Marx. Gott sei kein schweigender Gott, sagte der Erzbischof mit Blick auf den Beginn der Bibel, wo es heißt "Und Gott sprach." Die biblische Botschaft lade den Menschen ein, auf Gottes Ruf zu antworten.