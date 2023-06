München (epd). Mehr Wertschätzung und angemessene Löhne für Menschen in medizinischen Berufen hat der Münchner Kardinal Reinhard Marx gefordert. Wer anderen helfe, gesund zu werden, ins Leben zurückzufinden oder in Würde gepflegt zu werden, "verdient Respekt, der sich auch in einem angemessenen Lohn zeigt", sagte der Erzbischof von München und Freising in einem Radiobeitrag der BR-Reihe "Zum Sonntag", der am Samstag (1. Juli) gesendet wird. Die Berufe in Medizin, Rettungsdienst, Pflege, Reha oder Therapie seien "lebensentscheidend für den Einzelnen".

Marx hatte sich Anfang Juni den Arm gebrochen und war nach der nötigen Operation mehrere Wochen in Behandlung. Er habe während dieser Zeit "noch einmal gelernt, Hilfe zu erbitten". Das sei nicht immer leicht, wenn es um alltägliche Dinge wie Essen schneiden oder anziehen gehe, so der Kardinal. Wer in Medizin und Pflege tätig sei, brauche deshalb "ein weites Herz und viel Menschenliebe", um sich anderen zuwenden zu können.