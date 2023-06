München (epd). Die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs und Ministers Gerold Tandler, Andrea Tandler, bleibt ebenso wie ihr Geschäftspartner wegen der sogenannten Maskendeals in Untersuchungshaft. Wie das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, habe die 3. Kammer des Zweiten Senats die Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen. Diese entsprächen "insbesondere nicht den gesetzlichen Begründungs- und Substantiierungsanforderungen". Tandler und ihr Geschäftspartner wurden auf Grundlage eines Haftbefehls des Amtsgerichts München am 24. Januar festgenommen.

Bereits im April hatten die beiden Beschwerdeführer mit einer Haftbeschwerde vor dem Oberlandesgericht in München keinen Erfolg. Die Münchner Richter hatten ihre Entscheidung damals mit drohender Fluchtgefahr begründet - zudem gingen sie vom "dringenden Tatverdacht" bezüglich des Vorwurfs der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe aus. Die beiden Beschuldigten hatten bei Geschäften mit Corona-Schutzmasken mehr als 48 Millionen Euro Provision kassiert. Sie sollen diese nicht ordnungsgemäß versteuert haben. Zudem soll Tandler Subventionsbetrag begangen haben. Beide Personen weisen die Anschuldigungen zurück.