Köln, München (epd). Die "Sendung mit der Maus" und der WDR laden Kinder und Familien am Dienstag ein, "wertvolle Schätze" zu entdecken. Bundesweit öffnen für die Aktion "Türen auf mit der Maus" auch in diesem Jahr wieder Hunderte Betriebe, Labore, Hochschulen, Museen und Theater für Kinder und laden ein, mitzumachen und Fragen zu stellen, wie der WDR am Sonntag ankündigte. In diesem Jahr steht das Thema "Schatzsuche" im Mittelpunkt der Aktion.

Auf der Internetseite der "Sendung mit der Maus" können die bundesweit etwa 700 Angebote durchstöbert werden, davon ist bereits etwa die Hälfte ausgebucht. Die Anmeldung erfolgt per Mail bei der jeweiligen Institution.

Unter dem Motto "Türen auf mit der Maus" beteiligen sich in Bayern etwa eine Apotheke in Vöhringen, die St. Johann Baptist-Kirche in Neu-Ulm, der Sinnesparcours im Kinderhospiz Marktheidenfeld oder die Einsatzorganisation des Bayerischen Roten Kreuz in Ismaning. Dabei ist auch der Bienen-Franz, ein Imker aus Riedsee. Bereits ausgebucht sind der Gang in einen Weinberg in Regensburg, die Sternwarte in Nürnberg, aber auch der Besuch bei einem Nudelhersteller im fränkischen Steinfeld.