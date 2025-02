Würzburg (epd). Anlässlich des dritten Jahrestags des Überfalls von Russland auf die Ukraine hat die Stadt Würzburg ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gezeigt. Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) hisste am Morgen die Flagge der internationalen Organisation "Mayors for Peace" im Innenhof des Würzburger Rathauses, wie die Stadt mitteilte. "In diesen schwierigen Zeiten stehen wir fest an der Seite unserer ukrainischen Freunde", sagte Schuchardt. "Das Hissen der Flagge ist ein Zeichen des Zusammenhalts und soll Hoffnung machen auf eine Zukunft des Landes."

Würzburg ist eng mit den ukrainischen Städten Lviv und Lutsk verbunden. Gesellschaftliche Projekte und Initiativen leisten den Angaben zufolge Unterstützung während des Krieges, sollen aber auch den Frieden und den Wiederaufbau des Landes fördern.

Das weltweite Netzwerk "Mayors for Peace" wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet und setzt sich neben seiner strikten Haltung gegen Atomwaffen für ein friedvolles Miteinander ein. Mehr als 8.390 Städte in 166 Ländern gehören dem Netzwerk an, darunter neben Würzburg noch 76 weitere bayerische Städte und Gemeinden wie etwa Augsurg oder Regensburg. 14 von ihnen traten dem Bündnis seit dem russischen Überfall auf die Ukraine bei.