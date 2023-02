München (epd). Zum "Welttag des Radios" am 13. Februar hat das Medienzentrum München (MZM) auf den Radio-Boom bei Jugendlichen verwiesen. "Radio ist heute so jung wie selten zuvor", sagte die medienpädagogische Referentin Elke Michaelis laut einer Mitteilung vom Freitag. Die aktive Produktion von Audio-Beiträgen sei nicht zuletzt durch die steigende Beliebtheit von Podcasts angesagt. Dabei könne ein "enormes kreatives Potenzial" entwickelt werden. Um Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, biete das MZM verschiedene Angebote an. Das Medienzentrum ist ein Arbeitsbereich des Instituts für Medienpädagogik (JFF) in München.

Audio-Formate von Radio bis Podcast seien bei Jugendlichen ausgesprochen beliebt: Die Nutzungsdauer liege deutlich höher als bei anderen Medienformen, hieß es weiter. Durch die Verbreitung von Audio-Inhalten über das Internet seien zwei Projekte in Bayern besonderes bekannt geworden. Beim Projekt "Junge Talente" auf egoFM könnten Radiointeressierte zwischen 15 und 27 Jahren in München, Nürnberg und Augsburg Beiträge gestalten. Die medienübergreifende Jugendredaktion im MZM produziere mit "Dein LiFE" eine wöchentliche Radiosendung, die auf dem Aus- und Fortbildungskanal M94.5 der Mediaschool Bayern ausgestrahlt werde.