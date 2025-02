Demonstrationfür Demokratie

Regionalbischöfin: "Eine Mehrheit steht auf dem Boden der Demokratie"

In bayerischen Städten haben am Samstag mehr als 225.000 Menschen gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft demonstriert. In München und Nürnberg haben auch die Kirchen zur Teilnahme aufgerufen.