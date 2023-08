Fürth (epd). Die Zahl der Kinder, die in Bayern in einer Kindertageseinrichtung betreut werden, steigt weiter. Am 1. März 2023 besuchten 645.568 Kinder im Freistaat eine Kindertageseinrichtung, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mit. Das sei ein Anstieg um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Außerdem werden den Angaben zufolge 12.700 Kinder in öffentlich geförderter Tagespflege, also von Tagesmüttern oder -vätern, betreut. Dies entspreche einem Zuwachs von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt stieg die Zahl der Kinder in öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung damit um 2,7 Prozent, bei den unter Dreijährigen sogar um 4,3 Prozent.

Die Zahl der Kindertageseinrichtungen stieg gegenüber 2022 um 1,5 Prozent auf 10.233. Dort arbeiten 140.327 Personen, davon 113.631 überwiegend im pädagogischen Bereich. Es gab 3,6 Prozent mehr pädagogisches Personal als im Jahr zuvor. Die Zahl der Tagesmütter und -väter blieb unverändert bei 3.147.