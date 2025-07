Schweinfurt (epd). Im Jahr 2024 waren in Bayern 28.285 Menschen auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen. Dies war ein Anstieg um 2,4 Prozent im Vergleich zu 2023, wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Montag in Schweinfurt mitteilte. Hilfe zum Lebensunterhalt erhält in der Regel, wer seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Mitteln bestreiten kann, zugleich aber nicht die Voraussetzungen zum Bezug von Bürgergeld oder Grundsicherung im Alter erfüllt. Der Regelsatz ist laut bayerischem Sozialministerium der gleiche wie beim Bürgergeld.

12.300 der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (43,5 Prozent) waren laut Pressemitteilung 65 Jahre oder älter. 15.155 (53,6 Prozent) lebten in Einrichtungen. Etwas mehr als die Hälfte der Personen mit Leistungsbezug (14.665) waren weiblich, 13.615 männlich. Eine ausländische Staatsbürgerschaft hatten 7.115 (25,2 Prozent) der Leistungsempfängerinnen und -empfänger.