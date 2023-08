Memmingen (epd). Bei den ersten "Wochen der Vielfalt" will die Stadt Memmingen vom 17. September bis zum 3. Oktober alteingesessene und neue Bürger und Bürgerinnen miteinander ins Gespräch bringen. Es gehe darum, einen Blick füreinander zu gewinnen und ein "Wir" zu werden, sagte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher am Montag in Memmingen. Man wolle das Thema Integration in den Fokus rücken und alle Akteure in diesem Bereich sichtbar machen.

Bei den "Wochen der Vielfalt" werde es etwa Musikveranstaltungen, Filmvorführungen, Stadtteilfeste und mehrere Ausstellungen geben, hieß es weiter. Das Programm mit 32 Einzel- und sieben Dauerveranstaltungen wird unter anderem von Schulen, Museen, der Stadtbibliothek, Kirchen und Religionsgemeinschaften, von Jugendeinrichtungen und der Sozialen Stadt Ost gestaltet.

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe am 17. September um 17 Uhr von Oberbürgermeister Rothenbacher auf dem Martin-Luther-Platz mit dem "Friedensgruß" aller teilnehmenden Organisationen.