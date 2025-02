Mehrere Verletzte

Mutmaßlicher Anschlag in München: Steinmeier gedenkt der Opfer – Kopp betet für: "Frieden in unseren Herzen"

Am Donnerstag fährt ein Auto in der Münchner Innenstadt in eine Menschenmenge. Die Ermittler gehen mutmaßlich von einem Anschlag aus, der Tatverdächtige wurde festgenommen. Das Entsetzen über den neuerlichen Anschlag ist groß.

