Segnungsgottesdienst

Nach 45 Ehejahren noch einmal "Ja" sagen — in Augsburg ist das möglich

In Augsburg findet am 21. Mai in St. Anna wieder ein Segnungsgottesdienst für Jubelpaare statt. Wer seit mindestens 45 Jahren verheiratet ist, kann sich dort nochmal das Ja-Wort geben.