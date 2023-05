München (epd). Der bayerische "Hebammenbonus" ist in knapp fünf Jahren rund 4.600 Mal bewilligt worden. Wie das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, können den jährlichen Bonus von 1.000 Euro Hebammen beantragen, die freiberuflich in der Geburtshilfe arbeiten. Hebammen, die sich für eine freiberufliche Tätigkeit in Bayern niederlassen, können seit 2019 noch eine einmalige Prämie von 5.000 Euro beantragen. Diese ist den Angaben nach inzwischen über 600 Mal bewilligt worden. Mit dem Zuschuss soll freiberuflichen Hebammen der Einstieg oder Wiedereinstieg in den Beruf erleichtert werden, teilte das Ministerium mit.

Innerhalb von drei Jahren ist den Angaben nach die Zahl der Hebammen im Freistaat um zehn Prozent gestiegen. Laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) waren im vergangenen Jahr 3.507 Hebammen im Freistaat tätig.

In Bayern seien in den vergangenen Jahren rund 200 Studienplätze für die akademische Hebammenausbildung geschaffen worden, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Mit dem "Zukunftsprogramm Geburtshilfe" unterstütze Bayern außerdem seit 2018 die Kommunen, damit sie wohnortnahe Geburtshilfe aufrechterhalten können. Landkreise und kreisfreie Städte können für jedes neugeborene Kind eine Förderung von bis zu 40 Euro bekommen. Im Rahmen dieses Förderprogramms seien seither rund 76,6 Millionen Euro geflossen, hieß es.