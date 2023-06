Bad Windsheim (epd). An diesem Sonntag (2. Juli) wird im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim zum zweiten Mal nach 2009 der "Tag der Franken" gefeiert. Bezirkstagspräsident Armin Kroder (Freie Wähler) sagte bei der Vorstellung des Jahresprogramms des Freilandmuseums im Frühjahr, man wolle einen "weltoffenen und freundlichen Heimatbegriff" zeigen, weit weg von jedweder Heimattümelei. Der "Tag der Franken" startet um 9 Uhr mit einem Gottesdienst am Dorfplatz des Museums. Der Eintritt ist an diesem Tag für alle frei.

Das Motto des diesjährigen "Tags der Franken" lautet "Jung in Franken" - es ist zugleich auch das Überthema der von der Bezirksheimatpflege des Bezirks Mittelfranken konzipierten Wanderausstellung "Weißt Du noch?". Im Vorfeld dieser Ausstellung waren die Mittelfranken aufgerufen, Erinnerung aus ihrer Kindheit und Jugend mitzuteilen. Das Ergebnis seien viele Texte, mündliche Berichte, Fotografien oder auch Objekte gewesen, die deutlich gemacht hätten, "dass alles einem Wandel unterworfen ist", heißt es in der Mitteilung des Bezirks.

Der offizielle Festakt startet um 10 Uhr am Dorfplatz mit einer Rede von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Auf der Haupt- und der Nebenbühne gibt es den ganzen Tag über ein musikalisches Programm mit Bands aus der Region. Auf dem ganzen Museumsgelände verteilen sich verschiedene Info- und Mitmach-Stationen, Lesungen und Theatereinlagen. Zudem finden Handwerker-, Musik-, Tracht- und Tanzvorführungen statt. Ansonsten informieren Einrichtungen des Bezirks sowie Vereine und Institutionen über ihre Arbeit.

Der "Tag der Franken" findet seit 2006 und immer am ersten Sonntag im Juli in Unter-, Mittel- oder Oberfranken statt. Die Veranstaltung geht auf einen Beschluss des Landtages aus dem Mai 2005 zurück. Der Termin ist nicht ohne Grund gewählt: Am 2. Juli 1500 wurde auf dem Reichstag von Augsburg das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in zunächst sechs, später zehn Kreise eingeteilt. Einer davon war der "Fränkische Reichskreis".