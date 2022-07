München, Rom (epd). Unter dem Motto "Wir strampeln uns ab - Kirche, bewegst du dich auch?" pilgern Betroffene sexuellen Missbrauchs im September mit dem Fahrrad von München nach Rom. Die Reise wolle auf das Thema sexualisierter Gewalt im Raum der Kirche aufmerksam machen, zur Auseinandersetzung damit beitragen und ein Zeichen für Aufarbeitung und Prävention setzen, heißt es in einer Mitteilung des Erzbistums München vom Montag. Die Radtour beginnt am 8. September in München und endet am 21. September in Rom mit einer Audienz bei Papst Franziskus.

Die 13 Tagesetappen von München nach Rom sind zwischen 47 und 95 Kilometer lang. Unterwegs sind Gespräche mit Kirchengemeinden auf der Route sowie geistliche und künstlerische Impulse zum Thema geplant. Eingeladen sind Betroffene sexuellen Missbrauchs im Raum der Erzdiözese, aber auch ihre Angehörigen, Personen aus ihrem persönlichen Umfeld sowie Personen, die mit dem Thema in Kontakt gekommen sind oder ihre Solidarität mit Betroffenen zeigen wollen.

Initiatoren sind Dietmar Achleitner, Mitglied des Betroffenenbeirats der Erzdiözese, und Robert Köhler von der Initiative "Wir wissen Bescheid".