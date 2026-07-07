Neuendettelsau (epd). Das landeskirchliche evangelische Partnerschaftszentrum Mission EineWelt lädt am 18. und 19. Juli wieder zu seinem "Fest der weltweiten Kirche" nach Neuendettelsau ein. Am Samstag (18. Juli) gehe es um 18 Uhr im Garten von Mission EineWelt los mit der "Lila Nacht", teilte das Partnerschaftszentrum am Dienstag mit. Im lila leuchtenden Garten können Einzelpersonen oder Gruppen an gedeckten Tischen picknicken, es spielt die Band "Die alte Dame und Herr Mond". Da die "Lila Nacht" immer sehr gut besucht sei, empfiehlt Mission EineWelt, telefonisch einen Tisch zu reservieren, unter 09874/9-1040.

Der Sonntag (19. Juli) als "Fest der weltweiten Kirche" beginnt um 10 Uhr im Garten von Mission EineWelt mit einem Gottesdienst. Die Predigt hält Landesbischof Christian Kopp. Nach dem Mittagessen mit internationaler Küche startet ein Festprogramm mit Tanzgruppen, Musik von der Band "Cuatro Pueblos" sowie verschiedenen Informations- und Mitmachangeboten. Landesbischof Kopp wird im Rahmen eines Podiums mit den diesjährigen Freiwilligen diskutieren, die dann gegen 16 Uhr offiziell für ein Freiwilliges Internationales Jahr (FIJ) in einer der Partnerkirchen der bayerischen Landeskirche in Asien, Afrika und Lateinamerika ausgesendet werden.