Der Windsbacher Knabenchor feiert sein 80-jähriges Bestehen mit einem mehrtägigen Festprogramm. Vom 16. bis zum 18. Oktober seien Konzerte in Nürnberg sowie ein großes Jubiläumsfest auf dem Chorcampus in Windsbach geplant, teilte der Chor in Windsbach mit. Unter dem Motto "jung & laut" spanne das Programm den Bogen von der Gründung im Jahr 1946 bis in die Gegenwart.

Den Auftakt bildet den Angaben zufolge eine öffentliche Generalprobe in der Nürnberger Lorenzkirche am 16. Oktober. Das eigentliche Festkonzert am 17. Oktober am selben Ort sei bereits ausverkauft. Bei den Auftritten stehen erstmals der Windsbacher Knabenchor und der Windsbacher Mädchenchor gemeinsam auf der Bühne, begleitet von der Formation "Spark - die klassische Band", heißt es in der Ankündigung.

Fest auf dem Chorcampus

Für den 18. Oktober laden die WIndsbacher zu einem Jubiläumsfest auf ihren Campus ein. Auf dem Gelände sind Ausstellungen, Filmvorführungen, Führungen und Zeitzeugengespräche vorgesehen. Auf einer offenen Bühne treten Ensembles ehemaliger Sänger auf, darunter David Lugert von der A-cappella-Gruppe "Viva Voce" sowie das noch junge "VICA Ensemble", in dem zahlreiche frühere Windsbacher singen.

Zudem debattieren Fachleute aus Kultur, Wissenschaft, Kirche und Politik über die Zukunft von Knabenchören im 21. Jahrhundert. Mit auf dem Podium ist auch Oberkirchenrat Stefan Blumtritt aus München, der unter anderem auch für Bildung und Schulen zuständig ist. Das Fest am 18. Oktober beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Windsbacher Kirche St. Margareta.