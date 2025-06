München (epd). Der zwölfte Münchner Orgelsommer lädt vom 4. Juli bis 14. September zu über 30 kostenlosen Konzerten ein. Ein Schwerpunkt des Programms liege in diesem Jahr auf der Filmmusik, teilte das evangelische Dekanat München am Donnerstag mit: Vom "König der Löwen" über "Schindlers Liste" bis zu "Mission: Impossible" reichten die Darbietungen an der "Königin der Instrumente". Wie immer präsentierten Organistinnen und Organisten aus dem In- und Ausland ihre Kunstfertigkeit. Der Orgelsommer sei das "größte internationale Orgelfestival" in München, so die Veranstalter.

Die frisch restaurierte Steinmeyer-Orgel ist der Star beim Eröffnungskonzert am 4. Juli in der Dekanatskirche St. Markus, bei dem Stadtdekan Bernhard Liess ein Grußwort spricht. In diesem Jahr beteiligen sich den Angaben zufolge sieben evangelische Kirchen an dem Festival: die Dreieinigkeitskirche, die Erlöserkirche, die Himmelfahrtskirche Sendling, die Kreuzkirche, St. Lukas, St. Markus und St. Matthäus. Da die Lukaskirche wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist, finden diese Konzerte in der Pfarr- und der Klosterkirche St. Anna statt.