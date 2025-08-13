Augsburg (epd). Der katholische Dekan Werner Haas ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Wie das Bistum Augsburg am Mittwoch mitteilte, ist der Dekan von Marktoberdorf und Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Pfronten-Nesselwang in der Nacht auf den 12. August mit seinem E-Bike tödlich verunglückt. Augsburgs Bischof Bertram Meier sagte, mit Haas verliere das Bistum einen Priester, der an verschiedenen Wirkungsstätten mit Bedacht und Umsicht seinen Dienst geleistet habe.

Werner Haas war 1965 in Wangen im Allgäu geboren und 1998 zum Priester geweiht worden. Die Pfarreiengemeinschaft Pfronten-Nesselwang im Bistumssüden war seine letzte Station vor der geplanten Pensionierung. Seit Januar 2022 hatte er zusätzlich das Amt des Dekans von Marktoberdorf inne. Die Termine für Sterberosenkranz, Requiem und Beisetzung von Haas werden noch bekanntgegeben.