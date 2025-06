München (epd). Festgottesdienst, Prozession und "Wackelkontakt": Am kommenden Wochenende (14./15. Juni) wird mit Gottesdiensten und einem bunten Programm in der Münchner Innenstadt das Bennofest gefeiert. Die Besucherinnen und Besucher hätten die Möglichkeit, "Kirche mitten in der Stadt hautnah und im persönlichen Austausch zu erleben", sagte die Katholikenratsvorsitzende der Region München, Hiltrud Schönheit, laut Mitteilung des Erzbistums vom Dienstag. Insgesamt gebe es 40 Stände mit diversen Angeboten in der Fußgängerzone. "Ich freue mich auf ein fröhliches Fest der Gemeinschaft, der Begegnungen und des Dialogs", sagte Generalvikar Christoph Klingan.

Ein Höhepunkt dürfte am Samstag (14. Juni) um 20 Uhr der Auftritt des Liedermachers Beni Hafner ("Oimara") sein, der bekannt ist für seinen Nummer 1-Hit "Wackelkontakt". Am Sonntag (15. Juni) gibt es um 10 Uhr einen Festgottesdienst im Liebfrauendom mit Kardinal Reinhard Marx, um 17 Uhr dann die Bennovesper mit Reliquienprozession. Getragen wird die zweitägige Veranstaltung von ehrenamtlich engagierten Christinnen und Christen aus kirchlichen Vereinen, Verbänden, Organisationen und Pfarreien. Auch das evangelische Dekanat München beteiligt sich am Bennofest. Der Heilige Benno ist der Münchner Stadtpatron, er lebte im 11. Jahrhundert und war Bischof von Meißen. Sein Gedenktag ist der 16. Juni.