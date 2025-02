Augsburg (epd). Unter dem Motto "Out of the Box" will das diesjährige Mozartfest Augsburg musikalische Grenzen sprengen. Vom 16. Mai bis 1. Juni 2025 präsentiere das Festival in Leopold Mozarts Heimatstadt "herausragende internationale Künstlerinnen und Künstler, die sich stilistisch nicht festlegen lassen", teilten die Veranstalter am Dienstag nach der Vorstellung des Programms mit. Das Fest sei eine Einladung, Musik neu zu entdecken - jenseits aller Schubladen.

Eigentlich könne man den Unterschied zwischen "klassischer" und "nicht-klassischer" Musik kaum benennen, ohne sofort widerlegt zu werden, sagte Simon Pickel, künstlerischer Leiter des Mozartfestes, laut Mitteilung. "Da starre Kategorien sowieso wenig helfen, erheben wir die "Out of the Box"-Perspektive zum zentralen Prinzip für das Mozartfest und zeigen, wie inspirierend es sein kann, künstliche Grenzen aufzuheben und Stile, Epochen und Genres sinnvoll neu miteinander zu kombinieren", sagte Pickel.

Den Auftakt macht am 16. Mai das preisgekrönte junge Leonkoro Streichquartett. Am 25. Mai sind die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker zu Gast in Augsburg. Den Abschluss liefert am 1. Juni das Ensemble Philharmonix mit einem Mix von Chopin bis Sting und Queen. Insgesamt finden rund ein Dutzend Konzerte statt.

Bereits zum zweiten Mal wird ein U28-Ticket für alle Menschen unter 28 Jahren angeboten. Das Ticket kostet nur 10 Euro auf allen verfügbaren Plätzen und kann auch im Vorverkauf gekauft werden.

Das Mozartfest Augsburg ist das internationale Musikfestival der Deutschen Mozartstadt Augsburg, das jedes Jahr Künstler und Künstlerinnen der Weltelite in die Heimatstadt von Mozarts Vater bringt. Es setzt Mozarts Musik den Angaben zufolge dabei stets in neue Zusammenhänge: Von den historischen und musikalischen Einflüssen über die gesellschaftliche Realität des 18. Jahrhunderts bis hin zu den Auswirkungen, die Mozart auf nachfolgende Generationen hatte und bis heute hat.