München (epd). Bach zum Mitmachen: So lautet die Devise des 99. Bachfests der "Neuen Bachgesellschaft", das vom 31. Oktober bis 30. November in München stattfindet. Das Musikfestival mit dem Motto "Universum Bach" sei das erste "partizipative Bachfest", kündigten die Veranstalter in einer Pressemitteilung vom Montag an. Zu den Highlights zählten ein bayernweiter Bach-Orgel-Marathon und das Weihnachtsoratorium in Jazzversion. Anmelden können sich laut Veranstaltern nicht nur Profi-Ensembles, sondern auch Laienmusiker, Kirchenchöre, Musikschulen und Schulen.

Hansjörg Albrecht, bis 2023 künstlerischer Leiter des Münchner Bach-Chors, bezeichnete den Zuschlag durch die "Neue Bachgesellschaft" Leipzig als "besondere Ehre". Neben Albrecht zählen Gasteig-Chefin Stephanie Jenke und die Münchner Kulturmanagerin Anna Kleeblatt zu den Initiatorinnen des Bachfests München. Ziel sei, den Komponisten und sein Werk "in unterschiedlichsten Formaten und oft auch anders als erwartet zu erleben".

Aktuell hätten sich bereits 100 Akteure angemeldet; die Münchner Volkshochschule werde mit zahlreichen Veranstaltungen präsent sein, ebenso das Deutsche Museum und die Hochschule für Musik und Theater. Das Team greift bei seinem Konzept auf die Erfahrungen der partizipativen Festivals "Flower Power" von 2023 und "Faust" von 2018 zurück. Damals habe man festgestellt, "dass sich wirklich sehr viele Menschen in der Stadt und der Region eingeladen fühlen, mitzumachen und gemeinsam Neues zu entdecken", so Kleeblatt.