München (epd). Die Diakonie München und Oberbayern hat einen neuen Aufsichtsrat: Peter Gleue wurde erneut zum Vorsitzenden und Isabel Gocke zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, wie die Diakonie am Donnerstag in München mitteilte. Beide hatten diese Ämter bereits zuvor inne. Gewählt wurden sie durch die Mitgliederversammlung der Diakonie in ihrer konstituierenden Sitzung.

Gleue gehört dem Aufsichtsrat seit 2009 an. Seit 2015 war er dessen stellvertretender Vorsitzender und seit 2022 Vorsitzender. Gocke ist seit 2021 Mitglied im Aufsichtsrat, 2022 wurde sie zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Erneut in den Aufsichtsrat gewählt wurden zudem Christoph Flad, Christopher Herzog, Katrin Kugler und Vera Seemann. Neu gewählte Aufsichtsratsmitglieder sind Gudrun Kollatz und Ulrich Theilacker.

Kraft Amtes gehören auch der Münchner Stadtdekan Bernhard Liess und der Weilheimer Dekan Jörg Hammerbacher dem Aufsichtsrat an. Klaus Winters und Nicole Seidel sind von Seiten der Mitarbeitendenvertretung Mitglieder des Gremiums.