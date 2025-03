München (epd). Die Münchner Domsingschule sucht Jungen und Mädchen ab dem Grundschulalter, die eine fundierte Gesangsausbildung erhalten möchten. An diesem Samstag (22. März) lädt die Domsingschule daher zu einem Infonachmittag ein, wie das Erzbistum am Montag mitteilte. Der Infonachmittag findet um 14.30 Uhr im Albertinum in der Westendstraße 300 statt. Im Gebäude befinden sich auch die Probenräume der Domsingschule.

Alle interessierten Kinder und Eltern seien eingeladen, die Chorarbeit kennenzulernen und sich von der gesanglichen Qualität und der guten Atmosphäre in den Chören zu überzeugen, sagte Dompfarrer Klaus Peter Franzl. Die Kinder sollen bei dem Infonachmittag gemeinsam ein Lied einstudieren. Die verantwortlichen Chorleiter informieren derweil die Eltern über die Chorarbeit.

Die Domsingschülerinnen und -schüler treffen sich an ein bis zwei Nachmittagen in der Woche und lernen dabei geistliche und weltliche Chormusik kennen. Wer möchte, kann auch Instrumentalunterricht bekommen, ab der fünften Jahrgangsstufe wird auch Stimmbildung im Einzel- oder Gruppenunterricht angeboten. In der Domsingschule können die Kinder auch zu Mittag essen, außerdem gebe es eine Hausaufgabenbetreuung.

Derzeit besuchen 120 Mädchen und Jungen ab sechs Jahren nach ihrem regulären Schulunterricht die Domsingschule. Sie wirken bei Gottesdiensten und Konzerten im Münchner Liebfrauendom mit, fahren regelmäßig auf Probenfreizeiten und unternehmen Reisen zu Chortreffen im In- und Ausland. Die Domsingschule geht auf das 16. Jahrhundert zurück, als Herzog Albrecht V. das nach ihm benannte "Albertinum" eingerichtet hatte.