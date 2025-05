Tutzing, München (epd). Bis Anfang Oktober stellt die Münchner Künstlerin Olga Golos im Schlosspark Tutzing ihre Metallskulpturen aus. Die Öffentlichkeit könne die Ausstellung "Dazwischen" am 5. Juli, 19. September und 3. Oktober sehen, teilte die Evangelische Akademie Tutzing am Mittwoch mit. Für Tagungsbesucher seien die weiß, blau, rot, orange und gelb leuchten Metallskulpturen im Park der Evangelischen Akademie bereits jetzt zu sehen.

Im Zentrum stehe "Weiß", eine 60-teilige monumentale Skulpturengruppe aus lackiertem Stahl und Acrylglas, heißt es. Trotz der industriellen Materialien wirkten die überdimensionalen, pflanzenartigen Gebilde erstaunlich zart und fragil und reagierten auf jeden Windhauch. Tradierte Strukturen und Muster in der Landschaft sowie in der umliegenden Architektur könnten mit Golos' Werken neu entdeckt werden. Offiziell eröffnet wird die Ausstellung am 6. Juni.