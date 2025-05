Bekenner und Begleiter

Wie alles gut wird, wenn man sich stets gottesfürchtig verhält: Davon erzählt die Geschichte von Tobias, der in die Welt hinauszog, um eine Frau und ein Vermögen zu finden, und dem dabei auch gleich ein Heilmittel für seinen erblindeten Vater in die Hände fiel. Ja, auch das gibt es: Männermärchen in der Bibel.

